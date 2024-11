Inter-news.it - Milito: «Mourinho e papà? Vi dico!» Poi l’aneddoto con Orlandoni

racconta due aneddoti molto belli e curiosi su Josée l’Inter del 2010. Il siparietto con Paolo.SEMIFINALE STORICA – Su Tyc Sport, dopo aver parlato di Lautaro Martinez e Madrid 2010, Diegosi sofferma sulla partita del Camp Nou: «Contro il Barcellona fu una partita tremenda. C’era Guardiola e avevano una squadra incredibile, mio fratello era dall’altra parte. Fu una semifinale spettacolare, all’andata riuscimmo a rimontare da situazione di svantaggio, mentre al ritorno sapevamo di dover andare a soffrire. Ci ritrovammo con un uomo in meno e dovevamo difendere il risultato per raggiungere una finale di Champions League da vincere che ci mancava da 45 anni. Ricordo quando José (, ndr) dopo il fischio finale corse verso i tifosi dell’Inter e Victor Valdes la prese come una mancanza di rispetto verso quelli del Barcellona».