Migranti, contro i giudici il governo ripristina l'Appello. Ma non calcola l'effetto-valanga: "30mila ricorsi l'anno, a rischio i target Pnrr"

Unadi oltre trentamiladestinati a piombare in pochi mesi sulle Corti d’Appello, aggravando i carichi di lavoro di quasi il 40% e mettendo a. È il potenziale impatto degli ultimi decreti in materia di immigrazione, il decreto Flussi dell’11 ottobre e il decreto Paesi sicuri del 23 ottobre, nei quali il, per contrastare le decisioni sgradite arrivate daidi primo grado, ha reintrodotto il ricorso in Appelloi provvedimenti dei Tribunali in materia di asilo, abolito nel 2017 (finora le decisioni erano impugnabili soltanto in Cassazione). Una scelta che rischia di avere un pesantissimo effetto indesiderato, stimato dall’Ufficio statistico del Consiglio superiore della magistratura in un apposito studio, citato in due delibere approvate nel corso dell’ultimo plenum.