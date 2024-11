Liberoquotidiano.it - "Manipolata per fare contenuti sempre più spinti": OnlyFans, Nicole rivela il dramma alla Berlinguer | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il dibattito su, piattaforma dipiù o meno hard che è diventata l'Eldorado di giovani donne a caccia di guadagni facili, èpiù d'attualità, soprattutto dopo l'esplosione del cosiddetto “Calippo Tour” di due giovani ragazze che girano l'Italia a caccia di partner sessuali, per potersi filmare e mandare tutto su OF. Quindi sesso, soldi e successo? In realtà non ècosì, perché ci sono delle agenzie che, invece, sfruttano la fragilità di molte ragazze, spingendole a crearepiù, per poter usufruire dei guadagni che ne derivano. Se ne parla è ÈCartaBianca, programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Bianca, creatrice disu, ci racconta la sua esperienza con un'agenzia: "Mi hanno manipolato perchè volevano che facessipiù" #ÈCartabianca pic.