Maltempostrade come fiumi nel Catanese

14.10 Situazione pesante per il maltempo nel, con strade allagate, in alcuni casi trasformate in. Ad Altarello,frazione di Giarre,è esondato un fiume e ha invaso il piano terra di un'abitazione all'interno della quale sono state soccorse 4 persone,due delle quali disabili. I vigili del fuoco sono stati impegnati in 64 interventi nella provincia, tra cui 13 per soccorrere persone e recuperare auto in difficoltà. I centri più colpiti sono Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant'Antonio.