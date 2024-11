Ilgiorno.it - Lodi, fatture per operazioni fantasma: dietro c’è la ‘Ndrangheta. I retroscena dell’indagine

– Infiltrazioni criminali nel bassogiano. Raffica di arresti ieri su disposizione del Tribunale di Milano che ha ordinato la custodia cautelare in carcere per due persone e gli arresti domiciliari per altri sei (tra cui un uomo originario della Calabria e riconducibile ad una società accasata nella Bassa) con l’accusa di associazione a delinquere con l’aggravante, per alcuni, di aver agevolato l’organizzazione di stampo mafioso cosca Arena-Nicoscia lungo l’asse, Verona e Crotone. L’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, è stata eseguita dai finanzieri die Verona, con il supporto del Gigo di Catanzaro. Inoltre, le Fiamme Gialle hanno sequestrato disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili, mezzi di trasporto e conti correnti per quasi 2,5 milioni di euro: una somma derivante dal guadagno ottenuto, secondo l’accusa, da una frode e con “plurime distrazioni nell’ambito di reati di bancarotta fraudolenta”.