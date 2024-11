Oasport.it - LIVE Stoccarda-Scandicci 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: si comincia in Germania!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-11 Antropova trova le mani del muro.10-10 Rivers riporta il set in parità.9-10 Spallata mostruosa di Rivers da posto quattro.8-10 Questa volta Antropova va di fioretto.8-9 Muro di Rivers su Antropova, inizio difficile per Ekaterina.7-9 Pallonetto millimetrico di Knollema.6-9 Bel colpo piazzato in posto sei da Herbots.6-8 Magia di seconda intenzione di Ognjenovic.6-7 Lungo il servizio di Baijens.5-7 Knollema sciupa un contrattacco importante.5-6 Muro mostruoso di Veltman su Antropova.4-6 Fast a segno per Veltman.3-6 Contrattacco vincente di Antropova.3-5 Fast vincente di Baijens.3-4 Incomprensione in ricostruzione tra Castillo e Antropova.2-4 Muro di Veltman su Bajema.1-4 Secondo punto in attacco per Bajema.1-3 Aceee di Antropova, il primo break è di