Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz 5-7, 4-6, ATP Finals 2024 in DIRETTA: gli azzurri pagano dazio quando conta e giocheranno lo spareggio con Arevalo/Pavic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALCARAZ-RUBLEVLADI ZVEREV-RUUD DALLE 20.3019:42 Un po’ quello che è mancato, se proprio si vuole trovare il pelo nell’uovo alla stagione del doppio italiano, la concretezza nei momenti importanti. Nella finale del Roland Garros ebbero molte più occasioni di, finendo però con il cedere entrambi i primi due parziali.19:40b.7-5, 6-4! Si ferma in rete l’ultimo dritto del giocatore di Bologna, dopo l’ennesima risposta bloccata in lob dei tedeschi. Vittoria per i germanici che salgono a due successi nel gruppo.30-40 Ottima prima die volèe alta comoda di!15-40 Clamoroso passantino stretto dicon il rovescio, salito in cattedra. Due match point, eventualmente anche un terzo.