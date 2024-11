Ilgiorno.it - Lecco, sorpreso dal buio si perde sulla Grignetta: 33enne salvato dal soccorso alpino

Leggi su Ilgiorno.it

Mandello del Lario (), 13 novembre 2024 – In montagna, al, da solo. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto era disorientato e tremava dal freddo, perché non aveva l'abbigliamento adatto per la stagione e l'ora. È successo di nuovo: un escursionista di 33 anni nel tardo pomeriggio di oggi è statodalin. Stava percorrendo il sentiero tra l'Alpe Manavello e il rifugio Rosalba, in territorio di Mandello del Lario. Ha perso l'orientamento e non era nemmeno equipaggiato in maniera adatta. Piuttosto che rischiare oltre ha saggiamente deciso di chiedere aiuto agli operatori del 112, il numero unico dell'emergenza. Dalla base di Villa Guardia sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Como, mentre da terra si sono messi in marcia i tecnici volontari deldella stazione didella XIX Delegazione Lariana.