Ilrestodelcarlino.it - L’addio ad Arturo Ferruzzi. Folla a San Francesco. La nipote: "Sei un dono difficile da lasciar andare"

La basilica di Sansi è riempita ieri mattina per i funerali di, figlio di Serafino, fondatore dell’impero agroalimentare che portava il nome di famiglia. Era un uomo schivo, poco amante della ribalta, così come discreto e pieno di affetto è stato l’ultimo saluto che hanno voluto dargli i parenti, gli amici di una vita, tanti ravennati e non solo. Seduta in prima fila la famiglia, i figli Desideria, Diletta, Massimiliano, la moglie Maria Cristina Busi e il figlio Luca. Nelle file posteriori i nipoti e le nipoti. Tutti con gli occhi lucidi e un sorriso lieve quando lo sguardo si posava sul feretro, al centro della navata, circondato dai fiori. Tante corone, una in particolare, di spighe, a ricordare il legame cheaveva sempre mantenuto con la terra, la sua terra.