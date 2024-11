Imperia, 23enne muore folgorato mentre usa il phon in bagno

Leggi su Open.online

Un ragazzo di 23 anni, Luigi Ciacca, è morto a causa di una scossa elettrica che sarebbe partita dalcon cui si stava asciugando i capelli in. È successo ieri martedì 12 novembre ad Airole, in provincia di, e sul posto sono intervenuti nell’immediato i soccorsi. Purtroppo, ogni tentativo di salvataggio si è rivelato vano. In casa con ilc’era la madre Monica, che ha dato l’allerta alle autorità. Cosa abbia provocato la scarica elettrica non è ancora stato accertato. Nel frattempo, si fa strada l’ipotesi che la procura dipossa decidere di disporre l’autopsia, dopo aver visionato gli atti. «Non conoscevo bene la famiglia e ieri sera non ero in paese. So solamente che il giovane viveva con la madre da alcuni anni. È sicuramente una tragedia che ci lascia letteralmente attoniti», ha dichiarato il sindaco del paese, Andrea Molinari, dopo essere stato raggiunto dalla notizia.