Gaeta.it - Il settore farmaceutico in Italia: un contributo strategico al sistema economico nazionale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilrappresenta un pilastro nella struttura economica e sociale dell’, e l’incontro recentemente tenutosi a Roma ha messo in evidenza l’impatto significativo di aziende come Sanofi. Nel convegno dal titolo “Il valore delnelPaese. Una Life Sciences strategyna”, è emerso un quadro dettagliato deldi questo, utile per comprendere le sfide e le opportunità che si presentano.L’impattodi Sanofi inDurante l’evento, Fulvia Filippini, direttore Affari istituzionali di Sanofi, ha condiviso dati rilevanti riguardo ildell’azienda al Prodotto Interno Lordono. Con un impatto stimato in 1,4 miliardi di euro, Sanofi non solo contribuisce concretamente all’economia, ma ogni posto di lavoro creato genera un valore moltiplicatore di oltre cinque nelPaese.