Gaeta.it - Il ruolo cruciale delle utilities nel disegno di legge di bilancio: misure per il trasporto e finanziamenti necessari

L'incontro tra il presidente di Confservizi, Francesco Macrì, e una delegazione governativa a Palazzo Chigi ha portato alla luce temi fondamentali per la competitivitàaziende italiane. Nel contesto deldidi, sono emerse questioni urgenti riguardanti la resilienza, ilpubblico locale e regionale, e la necessità di fondi di solidarietà. Macrì ha espresso un apprezzamento generale per la direzione intrapresa dal governo, sottolineando al contempo la necessità diincisive e tempestive.Investimenti infrastrutturaliper leFrancesco Macrì ha evidenziato come i nuovi obiettivi europei richiedano allesignificativi investimenti infrastrutturali. L'intervento si concentra sulla riduzione dei costi dell'energia, sulla resilienza idrica e sulla creazione di un mercato integrato per le materie prime seconde.