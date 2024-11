Lortica.it - Il ricordo che diventeremo

Leggi su Lortica.it

Guardiamo le vecchie fotografie dei nostri avi, quelle immagini un po’ sbiadite di volti seri, di famiglie riunite davanti a case modeste o lussuose, in posa per celebrare chissà quale traguardo. E la domanda che spesso ci facciamo, (almeno io), è sempre la stessa: “Ma saranno stati felici?” Avranno mai provato quella gioia vera, che si nasconde nelle pieghe delle giornate ordinarie, oppure saranno stati risucchiati nel vortice di una vita frenetica, schiacciati da un destino più forte di loro? È come se ci guardassero attraverso il tempo, e il nostro sguardo cerca di captare una scintilla di vita nelle loro espressioni.L’idea che il nostro passaggio terreno si riduca, infine, a una fotografia sbiadita ci mette di fronte alla fragilità della nostra esistenza. Siamo tutti destinati a diventare solo un, un’immagine appesa a un muro, o in una nostra app, o nascosta in un album impolverato per qualche decennio o poco più.