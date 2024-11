Nerdpool.it - Il nuovo spot di PlayStation celebra il gioco in tutte le sue forme

Sony Interactive Entertainment ha presentato un, creato in collaborazione con l’agenzia creativa Adam&eveDDB, dedicato a. Questomostra quanto ilè importante all’interno delle nostre vite e come riesce a renderle più divertenti.Il film accompagna lo spettatore attraverso una città ordinaria che si trasforma in un set di gioia e divertimento. Dai cestini dei rifiuti che diventano canestri da basket, alle scale mobili che si trasformano in scivoli,mostra quanto ilsia dovunque e in ogni cosa.Il video mette in luce l’entusiasmo che si può provare quando si accogliee il mondo delnella propria vita.Quello che più ci piace di questoè che nonostante sia brandizzatodavvero ilinle sue, facendo rivivere quei momenti spensierati proprio dettati dai giochi che stavamo facendo.