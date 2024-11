Ilrestodelcarlino.it - “Gli affreschi di Biagio Miniera ancora nascosti sotto l’intonaco”. E’ giallo a Santa Maria del Ponte

Ascoli, 13 novembre 2024 – Italia Nostra, attraverso il suo presidente Gaetano Rinaldi, solleva un’interessante questione riguardo alla Chiesa didele alle celebri pitture di, tuttora celateuna spessa tinteggiatura. L’associazione, attiva nella tutela del patrimonio artistico e culturale, ha infatti ricevuto segnalazioni da parte di cittadini ascolani circa i lavori di restauro e messa in sicurezza che hanno recentemente coinvolto l’edificio, già caro alla comunità per essere stato luogo di culto. Segnalazioni di cui ha reso partecipe il vescovo Palmieri e il sovrintendente Marche Sud Issini, così come altri soggetti interessati alla vicenda. Alcuni fedeli ricordano che, fino a circa 70 anni fa, la volta della chiesa era interamente coperta da vivaciattribuiti a, descritti nel 1853 dallo storico Gianbattista Carducci come ’furiose pitture’.