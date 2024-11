Lapresse.it - Giustizia: Salvini, Musk libero di esprimersi ma Italia non prende lezioni

Milano, 13 nov. (LaPresse) – “Quando si tratta di difendere la sicurezza e la sovranità nazionale, sono assolutamente in prima fila. Quindi, grande rispetto per le parole del presidente della Repubblica. Per quello che riguarda, è un signore che paga 200mila stupendi e credo che abbia il diritto di esprimere il suo parere sull’, sulla Cina, sull’India, sulla politica estera e su quant’altro, poi glini si gestiscono senza aver bisogno di averené da Soros né da Macron né da nessun altro”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, a ‘Otto e mezzo’ su La7. Quindi neanche da Elon? “Sì, sicuramente. Èdi dire quello che pensa, poi noi siamo adulti e vaccinati. Ho condiviso alcuni suoi passaggi su alcuni giudizi della magistratura, dal mio punto di vista, assolutamente di parte”, ha aggiunto.