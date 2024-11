Iltempo.it - Giubileo e "furbetti"? Cerno: "Impennata dei prezzi". Qual è la "trappola"

Aumenti in vista per una stanza in hotel, scontrini da incubo ediin bar e ristoranti. Chi sono i "" del? A Il Caffè di Radio1 lo ha spiegato il direttore de Il Tempo Tommaso. L'invenzione di Bonifacio VIII, in realtà, è legata a un fenomeno "che ha molto poco di spirituale, che è molto terreno". "Centinaia di negozi stanno chiudendo e stanno aprendo grandi catene di street food. Che cosa faranno? Perché improvvisamente Roma è un magna magna di strada? Ilattirerà milioni di turisti, turisti non di fascia alta ma medio-basso e quindi bisognerà nutrirli", ha spiegato. Il primo allarme, ha continuato, "sarà l'deidei beni di primo consumo" come "un panino, l'acqua, la bibita".è, dunque, il possibile scenario? "Immaginiamoci questi milioni di pellegrini verso le porte sante fermarsi a porte più profane e sentirsi chiedere 20 o 25 euro per un pasto in piedi, veloce, che normalmente costerebbe meno della metà".