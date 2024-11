Spettacolo.periodicodaily.com - CORSO ITALIA annuncia “Corso Italia”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

” è un viaggio musicale nel nuovo album del duoformato da Social Tedio e Vanz (Mattia e Oliviero) che rappresenta un vero manifesto che mette al centro la loro forza principale: la complementarietà. Il Nuovo Album del Duoè lieto dire l’uscita del loro nuovo album, “”, in programma per venerdì 15 novembre per INOX e distribuito da ADA Music Italy. Questo progetto rappresenta non solo il nome del duo, ma anche un vero e proprio manifesto della loro arte.L’album omonimo incarna l’essenza del duo e celebra la loro forza principale: la complementarietà. L’equilibrio tra le diverse personalità e gli stili di Mattia e Oliviero consente adi esplorare temi affini da prospettive intriganti e diversificate.