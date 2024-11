Napolipiu.com - Conte critica il VAR, Repubblica rivela: ‘Ecco perché non rischia nulla. La Procura ha deciso”

L’allenatore del Napoli sarà regolarmente in panchina contro la Roma Le dichiarazioni di Antoniosul VAR dopo Inter-Napoli non avranno conseguenze. Come riporta La, il tecnico del Napoli sarà regolarmente in panchina contro la Roma, nonostante le critiche post San Siro.La decisione del giudice sportivoSolo una multa di cinquemila euro all’Inter per gli insulti a Lukaku. Nessun provvedimento invece per, che aveva puntato il dito contro il protocollo VAR dopo il rigore assegnato ai nerazzurri.DallaFederale nessuna mossa: non è stata richiesta a DAZN l’acquisizione delle immagini dell’intervista del tecnico azzurro. L’unica frase potenzialmente rischiosa riguardava i “retropensieri”.Come sottolinea La, un’eventuale squalifica del tecnico della capolista avrebbe creato più sospetti che altro.