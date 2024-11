Inter-news.it - Carlos Augusto torna ad allenarsi in gruppo! Buona notizia per l’Inter – CdS

è pronto are in campo dopo l’infortunio che lo aveva costretto a uno stop forzato nella partita di Champions League contro lo Young Boys. Un’ottimaper, soprattutto in vista della ripresa del campionato. Di seguito lariportata dal Corriere dello Sport.RITORNO –, che ha già dimostrato grande versatilità e capacità di adattamento sul lato sinistro del campo, si prepara a offrire una soluzione tattica in più aldi Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato, fissata per il 23 novembre contro il Verona. Il brasiliano ieri si è allenato ad Appiano Gentile e anche oggi alla ripresa degli allenamenti proseguirà con il programma di recupero. Il ritorno dipermetterà al tecnico nerazzurro di alternarlo sulla fascia con Federico Dimarco, consentendo a quest’ultimo di rifiatare quando necessario.