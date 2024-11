Gaeta.it - Campania in testa per energie rinnovabili: dati incoraggianti per il 2023

Facebook WhatsAppTwitter Nel, laha mostrato un incremento significativo nella potenza e produzione di energia da fonti, evidenziando un avanzamento rispetto all’anno precedente. Secondo il Rapporto Comuni2024 presentato da Legambiente, irivelano un aumento del 9% nella potenza installata e un 11% nella produzione energetica rispetto al 2022. Ispecifici riportano una crescita eccezionale del numero di impianti fotovoltaici e della potenza generata da fonticome l’energia eolica e idroelettrica . Questa evidenza non solo colloca lacome leader nel settore, ma la pone anche come modello per le altre regioni italiane.Crescita delle fontiinIl rapporto di Legambiente evidenzia l’impressionante scenario delle fontiin, dove si è raggiunta una potenza installata di 3,77 GW e una produzione energetica di 6,69 TWh nel