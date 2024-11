Dilei.it - Caloriferi accesi, come tenere lontana la polvere

ladai? In inverno, quando l’aria si fa pungente, è perfettamente normale tenerli. Dal mese di settembre, precisamente da quando inizia l’autunno, gli acari dellacominciano ad accumularsi: sono piccoli e insidiosi, e quello che la maggior parte di noi ignora è che proprio l’accensione del riscaldamento li fa proliferare. Ecco perché è molto importante manpuliti. Mafare? Vi sveliamo tutti i consigli utili.Perché i termosifoni accumulano?In autunno e in inverno, o comunque quando arriva il freddo, idiventano i nostri migliori amici. Con la loro accensione, possiamo garantire una temperatura stabile in casa, prevenendo anche la possibilità di incappare in un grande classico: spifferi di vento e malanni stagionali.