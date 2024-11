Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Reda Balahyane è il nuovo Bennacer? Possibile colpo a gennaio

Rade Belahyane è entrato nella lista dei desideri del, nelinvernale potrebbe vestire rossonero per sostituire.Ildi Fonseca dopo il pareggio contro il Cagliari ha perso quasi tutto l’entusiasmo accumulato dopo il clamoroso 3-1 in casa del Real Madrid campione d’Europa. I rossoneri alla ripresa dopo la sosta ospiteranno la Juventus, Leao e compagni sono chiamati a una prestazione da vero. Ma non solo nelle grandi sfide, quello che sta mancando è la capacità di gestire i momenti della partita.La dirigenza del Diavolo si sta guardando attorno anche per sostituire Isamel, l’algerino dovrebbe rientrare tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 ma dopo la stagione dello scudetto con Pioli il suo rendimento è comunque calato. Motivo per cui ilsi augura di ritrovare il miglior, ma nel frattempo tiene sotto controllo alcuni profili.