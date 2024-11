Lapresse.it - Bitcoin miniera d’oro per El Salvador, ecco come ha sfruttato la criptovaluta

. Tanto che non sembra così sbagliato il “ve l’avevo detto” del presidente di ElNayib Bukele che su X ha tutte le ragioni per esultare. Scrive infatti ‘I told you so‘. Il perché? La risposta sta nei guadagni stratosferici deldi questi giorni, spinto verso nuovi record (oltre 89mila dollari) dopo la vittoria di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca.valuta legaleElha infatti nel suo bilancio un portafoglio diche supera i 520 milioni al momento. A decidere di investire sulla più famosa delle criptovalute è stato proprio lui, Bukele, tre anni fa con un annuncio alla conferenza ufficiale a Miami e una legge per rendere a corso legale ilnel Paese centro-americano. Una mossa che ieri era arrivata a valere anche oltre 531 milioni di dollari.