Benedetto ’64 fa cinquina. Seconda dietro alla 4 Torri

La Divisione Regionale 1 della1964 porta a casa la quinta vittoria consecutiva superando Happy Basket fra le mura amiche della Giovannina, a Cento. Vittoria dal peso specifico significativo sia per la prestazione messa in campo, soprattutto in difesa, sia per la classifica che vede ora i biancorossi al secondo posto nel girone BFerrara. I centesi cominciano bene nei primi minuti e accumulano subito un paio di possessi di margine, ma Happy Basket risponde con precisione e un paio di buone azioni per chiudere sul -5 a fine primo quarto. La partita è serrata nel secondo quarto, con le percentuali degli ospiti in crescita da fuori e i locali che rispondono con gli spunti di Sgargi e Barbieri. Sul +4 a metà partita i biancorossi cambiano passo nella terza frazione.