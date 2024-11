Primacampania.it - Arbitraggio Inter-Napoli: Conte aveva ragione. Mariani retrocesso e l’allenatore non verrà deferito

ROMA – Allora Antoniodomenica sera nel post partita dia lamentarsi per l’di. La querelle scaturita dalstatissimo rigore concesso durante, poi calciato sul palo da Calhanoglu, sembra destinata a concludersi con provvedimenti mirati ma non clamorosi. L’arbitro, al centro delle polemiche per quel fischio considerato da molti eccessivo, saràtemporaneamente in Serie B. Una decisione presa dal designatore Gianluca Rocchi, che ha definito la conduzione arbitrale di“sotto gli standard richiesti”, senza però sospenderlo definitivamente.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo stessoavrebbe ammesso, in una conversazione con Rocchi, di aver commesso una valutazione “un po’ frettolosa” sull’episodio del contatto tra Anguissa e Dumfries.