American Airlines testa una nuova tecnologia per migliorare l'imbarco: i furbetti della fila sotto controllo

Facebook WhatsAppTwitter La questione del lungo attesa perè un argomento che riguarda viaggiatori e compagni aeree in tutto il mondo. Il fenomeno dei “” che tentano di saltare laè diventato comune, generando frustrazione tra coloro che rispettano le regole.ha deciso di intervenire, avviando una fase di test negli aeroportii con unainnovativa mirata a rendere il processo di boarding più ordinato e trasparente.Il nuovo sistema diper il boardingIl nuovo sistema dell’è attualmente in sperimentazione in due aeroporti statunitensi: Albuquerque e Tucson. Questaè progettata per contrastare il fenomeno di chi tenta di imbarcarsi prima del proprio turno. Utilizzando un sistema automatizzato, il device monitorizza i passeggeri e attiva un segnale sonoro nel caso in cui qualcuno decida di anticipare la propria chiamata.