Undertaker testimonial del Genoa L’ironia dei tifosi | Sta più in forma di Balotelli…

Cosa ci fa Thecon la maglia del? Il becchino del wrestling mondiale aveva iniziato a seguire il club rossoblù sui social, ma ora spunta una collaborazione vera e propria con la squadra di calcio. In alcune immagini diffuse dalla società su X il 59enne texano indossa la nuova maglia del Grifone, la terza stagionale, appena presentata.November 12, 2024 A fine ottobre era stata lanciata la nuova divisa con tanto di videoclip mentre oggi, in una Genova semibuia, un altro filmato mostra la città con dei rintocchi di campane da morto e una sagoma che richiama proprio l’ombra di. Mark William Calaway, questo il vero nome del campione statunitense, potrebbe assistere a breve a una partita al Ferraris. «Più indi Balotelli.» commenta un utente sul profilo X del, scherzando sull’ultimo acquisto per la rosa.