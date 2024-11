Turismo, la Campania in vetrina al World Travel Market di Londra

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

La Regioneha partecipato aldi, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al, con l’obiettivo di promuovere l’offerta turistica della ‘Divina’ in unainternazionale: insieme a 39 operatori del settore sono state presentate le bellezze della regione a buyer, tour operator e giornalisti di tutto il mondo. Come evento fuori fiera, la Regioneha organizzato una serata speciale presso l’Ambasciata italiana di, in collaborazione con Federalberghi Penisola Sorrentina ed ENIT, per far conoscere in modo esclusivo le meraviglie della Penisola Sorrentina agli stakeholder e media inglesi. Pensato per valorizzare il patrimonio enogastronomico, culturale e paesaggistico campano, il ricevimento si è aperto con un’accoglienza istituzionale d’eccezione.