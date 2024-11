Gaeta.it - Thailandia: nominata destinazione dell’anno 2025 da Travel + Leisure

Facebook WhatsAppTwitter Lasi è guadagnata un prestigioso riconoscimento a livello internazionale, essendo stata elettadalla nota rivista di viaggi. Questo premio, che ogni anno viene attribuito a una sola nazione, celebra quei luoghi capaci di offrire esperienze di viaggio eccezionali, attirando visitatori da ogni angolo del mondo. Dopo mete iconiche come Italia, Giappone e Costa Rica, la, conosciuta anche come la “Terra del Sorriso”, si distingue per la sua ricca cultura, la gastronomia e la fusione di tradizione e modernità.La ricchezza culturale dellaIl riconoscimento ottenuto dallanon sorprende, viste le sue profonde radici culturali e il patrimonio artistico unico. Gli esperti dihanno sottolineato l’importanza della vasta eredità culturale del Paese, che riesce a mantenere vive le sue tradizioni storiche mentre integra influenze moderne.