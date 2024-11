Purcell Thompson-Heliovaara Patten oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Max Purcell e Jordan Thompson affronteranno Harri Heliovaara e Henry Patten nel secondo match della fase a gironi del torneo di doppio alle ATP Finals di Torino. Entrambe le coppie con una vittoria e a caccia della qualificazione in anticipo, si ripresenta un matchup che è stato quello di una splendida finale di Wimbledon quest'anno. Sul Centre Court dell'All England Club riuscì a divenire realtà il sogno di Heliovaara e Patten al termine di un match molto combattuto e in cui i due australiano sprecarono innumerevoli occasioni per vincere lo Slam. Purcell e Thompson si sono rifatti conquistando poi gli US Open, mentre hanno incontrato nuovamente la coppia formata dal finlandese e dal britannico pochi giorni fa a Bercy, vincendo questa volta in tre set. Le due coppie scenderanno in campo, martedì 12 novembre, alle ore 11:30.