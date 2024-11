Justcalcio.com - Pronostico in formato ridotto: Guarani vs Amazonas – 13/11/24

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Concorrenza: Brasile Serie BMercato: Entrambe le squadre segnano – NoProbabilità: 7/10 @PribetIn quella che potrebbe rivelarsi una cauta resa dei conti di Serie B nelle prime ore di mercoledì,accoglierà l’a San Paolo.A cominciare dai padroni di casa, anche sepotrebbe aver ottenuto vittorie consecutive in Serie B il mese scorso, sembra che potrebbe essere stata solo una piccola spinta per il Bugre. Visti per l’ultima volta con un’altra prestazione sdentata dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Goias, gli uomini di Pintado stanno uscendo zoppicando dalla seconda divisione del Brasile. Sapendo che la retrocessione in Serie B potrebbe essere confermata a metà settimana, la squadra di San Paolo ha perso ciascuna delle tre precedenti presenze consecutive.