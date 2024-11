Lanazione.it - Potenza del murales. L’arte di Luchadora

È espressione di forza allegra, gioiosa, l’opera pubblica "Giochiamo?", grande pittura appena portata a termine dall’artista(al secolo, Alessandra Marianelli) sul muro del Fierale di Acquaviva, frazione di Montepulciano. C’è forza già nel nome della grafica e illustratrice, ispirato alle lottatrici di wrestling messicano; si riconosce nelle forme rotonde e sinuose, che riempiono gli spazi di colori; c’è energia, infine, in uno degli obiettivi dell’opera che è "dare forza alla provincia - come afferma la stessa- che, rispetto alle città, rimane spesso tagliata fuori dalpubblica e che magari ritiene che siano altre le cose da fare per ottenere lustro e visibilità". Frutto di un progetto della Fondazione Cantiere internazionale d’Arte e sostenuta dal programma Reset di Fondazione Mps, anche a seguito del progetto di arte pubblica immaginato per tutta la Valdichiana nella candidatura a Capitale italiana della cultura 2026, l’opera della trentacinquenne artista si sviluppa su una lunghezza di poco più di dieci metri per oltre due di altezza e riproduce tre aspetti del gioco: il calcio, praticato per puro piacere in qualsiasi spazio aperto; il nascondino, simbolo di divertimento per i più piccoli, e l’ascolto della musica, che richiama direttamente il Live Rock Festival, accolto ogni anno dal Fierale.