Formiche.net - Per l’Ucraina Trump è una scommessa. Mikhelidze (Iai) spiega perché

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Per capire come potrà impattare la prossima amministrazione statunitense sulla guerra in Ucraina Nona, responsabile di ricerca presso l’Istituto Affari Internazionali, suggerisce di guardare alle diverse accoglienze ricevute dal presidente eletto Donald.Quali sono le differenze più importanti?L’approccio dele dell’Europa orientale si contrappone alla tendenza del resto d’Europa che ha mostrato un atteggiamento più pessimista e auto-commiserativo. In Europa occidentale, il ritorno diè visto come una catastrofe che comporta nuove sfide per la sicurezza e la difesa europea, ma raramente vengono avanzate soluzioni concrete per raggiungere un’autonomia strategica. Gli ucraini, al contrario, mostrano una prospettiva più speranzosa, frutto di una resilienza che nasce dalla consapevolezza dei momenti storici attraversati dal loro Paese.