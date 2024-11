Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1. Acuto De Akker. Blitz vincente in casa Florentia

RN9 DE13 RARI NANTES: Cicali, Chemeri, Stocco 1, Di Fulvio 2, De Mey, Calamai, Turchini 1, Cardoni, Sordini 2, Benvenuti 1, Bini 2, Hofmeijer, Gioia, Visciani. All. Minetti. DETEAM: Valle, Abramson 3, Rouwenhorst, Bragantini (nella foto) 3, Milakovic, Lucci 3, Tringali, Gallo, Condemi 2, Luongo 1, Cocchi, Urbinati 1, Pederielli, Martini. All. Veronesi. Arbitri: D’antoni e Ferrari. Note: parziali 0-4, 3-2, 2-3, 4-4. Secondo squillo per la Deche passa con merito a Firenze. Una partenza a razzo da parte di Cocchi e compagni garantisce ai bolognesi di espugnare la piscina Nannini e di celebrare, nel migliore dei modi la prima su una panchina di serie A1 di Furio Veronesi chiamato, vista la squalifica di Federico Mistrangelo. Decisivo l’americano Abramson che da il là al successo con due reti nel primo quarto.