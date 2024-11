Gaeta.it - Nuove misure contro il bullismo: introdotto il progetto di peer education nelle scuole italiane

Il Sottosegretario all'Istruzione, Paola Frassinetti, ha annunciato un'iniziativa importante per affrontare ile il disagio giovanile. Durante un evento all'I.T.I.S. Galilei di Roma, Frassinetti ha illustrato ildi, che mira a combattere le problematiche legate al comportamento deviante degli studenti e promuovere un ambiente di rispetto e collaborazione. Questa legge prevede l'abbandono dello zero in condotta per alcune situazioni più gravi, sostituendolo concome la sospensione. Attenzione al disagio giovanile estrategieNei recenti anni, il fenomeno del disagio giovanile è cresciuto, mostrando segni allarmanti che richiedono un intervento deciso. Frassinetti ha sottolineato che l'isolamento dei ragazzi, favorito dall'eccessivo uso delle tecnologie e di piattaforme online, ha ridotto il piacere di realizzare attività ludiche e sociali tradizionali.