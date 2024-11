Lanotiziagiornale.it - Nuova finestra per il Concordato: la resa del governo agli evasori

I commercialisti, che avevano addirittura proclamato uno sciopero per chiedere la proroga, festeggiano. Così come i furbetti del fisco. Meno, ma molto meno, chi le tasse le paga sempre e senza sconti. Ilfiscale avrà una seconda vita.Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per la riapertura dei termini per l’adesione alpreventivo biennale. Le partite Iva avranno tempo fino al 12 dicembre per aderire al patto biennale con il fisco.Lasarà solo per le partite Iva che abbiano già presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 31 ottobre. L’opzione consente a lavoratori autonomi e partite Iva di congelare tasse e controlli per i prossimi due anni, aderendo al patto con il fisco.La prima fase si è chiusa il 31 ottobre: risultati sotto le atteseLa prima fase si è chiusa il 31 ottobre.