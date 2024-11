Ilgiorno.it - Monza, picchia l’ex moglie in mezzo alla strada: arrestato 38enne. Era già sottoposto a divieto di avvicinamento

, 12 novembre 2024 – Un uomo di 38 anni, marocchino, è statoPolizia di Stato per averto l'ex, una connazionale di 39 anni, in. Era giàdia seguito della denuncia sporta ddonna per maltrattamenti in famiglia. La violenza è accaduta il 6 novembre scorso, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Intorno alle 16.30 diverse persone hanno telefonato al 112 segnalando di aver assistito al pestaggio e al tentativo di fuga della donna, che è poi riuscita a salire su un bus per sottrarsi alle percosse. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato la donna in lacrime e sotto shock, circondata dai passeggeri dell'autobus, la quale ha raccontato di essere stata appena aggredita a calci e pugni dall'ex marito, fuggito a piedi.