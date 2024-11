Gaeta.it - ModenaDanza 2025: Un calendario ricco di spettacoli con grandi star e compagnie di danza

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La stagione disi preannuncia emozionante, con un programma che unisce artisti di fama internazionale e nuove produzioni in un mix di stili e generi. A partire dal 12 gennaio, il Teatro Comunale Pavarotti-Freni ospiterà una serie di eventi che promettono di incantare il pubblico, combinando, arte visiva e performance coinvolgenti. Tra gli ospiti, spiccano nomi illustri come Sergio Bernal erinomate come il Béjart Ballet di Losanna, offrendo uno sguardo variegato sulle possibilità espressive dellacontemporanea.L’inaugurazione con eVolution dance theaterIl festival prenderà il via il 12 gennaio con la nuova produzione del eVolution dance theater, intitolata “Cosmos“. Questo spettacolo non è solo una proposta di, ma un’esperienza che unisce movimenti acrobatici all’illusionismo e a elementi visivi artistici.