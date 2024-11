Lanazione.it - Minacce dopo l’incidente sul lavoro da parte del suo capo: operaio testimonia il falso

Lucca, 12 novembre 2024 – Una storia di violenza, disul posto die di paura. E’ anche la storia della forza di rialzarsi e combattere i soprusi ricevuti, nonostante gli anni passati. I fatti risalgono al mese di febbraio nel 2019, e il protagonista, suo malgrado, è un uomo di 44 anni, originario di La Spezia ma residenti in Lucchesia, dove lavorava come. L’uomo era impegnato in unagricolo, insieme a dei colleghi, quando si è accorto che a seguito di un taglio sbagliato fatto da un altro, una grande pianta gli stava per finire addosso. Vano il tentativo di scansarsi, con l’che ha perso conoscenza, risvegliandosi solodiversi minuti con una profonda ferita alla testa e varie fratture agli arti inferiori. Una volta allertati i soccorsi, l’uomo è stato accompagnato in ospedale per ricevere le necessarie cure.