Mantova, ruba in un’auto in sosta ma viene scoperto dalla proprietaria. La butta a terra e scappa con il bottino

, 12 novembre 2024 – Nonostante la fitta nebbia,finestra di casa è riuscita a intuire che la vicina di casa era in grave difficoltà e ha chiamato i carabinieri. Scattato così l’allarme presso la Centrale Operativa 112, alcune le pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri die della stazione di Borgo Virgilio sono arrivate in aiuto della donna, che si trovava in strada, vittima di un’aggressione, dopo aver sorpreso un ladro rovistare nella sua auto. All’arrivo dei militari, la donna, ferita per la colluttazione, ha raccontato che il giovane ladro, vistosimentre stata effettuando un furto all’interno dell’abitacolo dell’auto in, l’ha strattonata violentemente sbattendola a. E poi si è allontanato con 2 smartphone ed 1 smartwatch, abbandonando nell’abitacolo una bottiglia di Jack Daniels’.