Tuttivip.it - “Ma vi rendete conto?”. Grande Fratello, bufera su Enzo Paolo dopo l’uscita: cosa succede fuori

Ancora una volta, un concorrente dellascia momentaneamente la Casa: questa volta è il turno diTurchi. Da settimane, Turchi sembrava in procinto di abbandonare il reality, sia per difficoltà nelle relazioni che per la nostalgia della figlia dodicenne, Maria. Ieri, un messaggio ufficiale sui social delha confermatotemporanea del coreografo per “motivi personali”.Poco prima di lasciare la Casa, Turchi si è sfogato con alcuni inquilini, confessando che non ne poteva più. Tuttavia, questa volta il pubblico sembra aver perso la pazienza: ormai, le “uscite momentanee” sono diventate frequenti, una tendenza che non tutti apprezzano. In passato, alcune di queste pause sono state motivate da situazioni drammatiche, come il lutto di Beatrice l’anno scorso, ma ultimamente vi sono stati casi meno chiari, come quello di Clarissa Burt, che ha lasciato la Casa per ricevere un’onorificenza.