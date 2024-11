Tg24.sky.it - Luiss Alumna 2024 va a Elisabetta Belloni, prima segretaria donna Farnesina, ora capo Dis

L’va a, diplomatica e funzionaria italiana,a rivestire il ruolo digenerale dellae ora responsabile del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La cerimonia di conferimento del titolo si terrà il 21 novembre. “Sono onorata di ricevere questo riconoscimento dalla mia Alma Mater - ha detto- Laè stata per me un ambiente formativo di grande ispirazione che ha contribuito a consolidare la dedizione e il rigore grazie ai quali ho scelto l'impegno istituzionale, che porto avanti ogni giorno con orgoglio e con il massimo senso di responsabilità. Dedico questo riconoscimento alle nuove generazioni di studentesse, studenti, laureate e laureatiche, sono sicura, sapranno portare avanti con successo gli stessi valori”.