Oasport.it - LIVE Calcit Kamnik-Milano 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: le lombarde sono padrone del campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PLOVDIV-CONEGLIANO DIDALLE 18.001-3 Vincente il pallonetto in contrattacco di Egonu.1-2 ACE DANESI! Il quarto per Anna, contro Porto ne aveva messi a segno 5.1-1 Terzo punto personale di Guerra.1-0 Pipe vincente di Pucelj.TERZO SET14-25 SECONDO SET. Mani fuori trovato da Guerra. Ledominano anche il secondo parziale.14-24 Block out piazzato da Pucelj.13-24 ACE MARINOVA! Fioccano i set point.13-23 Primo punto del match anche per Marinova.13-22 Bel diagonale di Macek.12-22 Primo tempo vincente di Kurtagic.12-21 Muro di Rituper che disinnesca il primo tempo di.11-21 Contrattacco vincente di Guerra.11-20 Errore al servizio delle slovene.11-19 Block out di Macek. Turnover intanto per Lavarini, con Marinova, Guerra e Konstantinidou inal posto di Sylla, Egonu e Danesi.