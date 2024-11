Notizie.com - Imu dicembre: come compilare l’F24 senza commettere errori

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Nelle prossime settimane, molti contribuenti italiani dovranno pagare la seconda rata dell’Imu:il Modello F24 per il versamento. Amolto italiani dovranno provvedere al pagamento della seconda rata dell’Imu (Imposta municipale unica), dovuta dai proprietari di immobili, diversi dalle prime abitazioni, fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli.Imu(Notizie.com)L’imposta poteva essere pagata in un’unica soluzione entro lo scorso 17 giugno o in due rate con scadenza 17 giugno e 16. Coloro i quali hanno optato per la seconda opzione, dunque, a breve dovranno versare il saldo dell’imposta, gestista dalle amministrazioni locali, per non rischiare le sanzioni previste in caso di ritardo o mancato pagamento.