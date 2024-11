Ilnapolista.it - Il video dell’arbitro di Premier che insulta Klopp: “Fighetta tedesca” (VIDEO)

Bufera inLeague per iltrapelato sui social media di un arbitro del massimo campionato inglese, David Coote, a cui non va a genio il carattere di Jurgen, ex allenatore del Liverpool. Il Telegraph ha ricostruito le frasi e gli insulti di Coote rivolte al tedesco, adesso l’arbitro è sotto inchiesta per aver apostrofato l’allenatore «». Ha pure dato della «merda» al Liverpool.Poi ilè diventato virale, e in Inghilterra è scoppiato un casino:League referee David Coote Jurgena “C*nt” and said this about Liverpool He’s finished!pic.twitter.com/5Vmmon4f5q— Football Hub (@FootbalIhub) November 11, 2024pesantementeto da un arbitro diLeagueNel filmato si vede Coote lanciare una sorprendente invettiva contro il Liverpool e il suo ex allenatore.