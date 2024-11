Feedpress.me - Grillo, il logo e i mandati, pronta la "rivoluzione" nel M5s: si vota online dal 21 al 24 novembre

Un Consiglio nazionale lunghissimo, terminato a tarda notte, non è riuscito a definire i dettagli di un lavoro complesso e delicato. Sul tavolo del più alto organo pentastellato, i quesiti che saranno messi ai voti degli iscritti per rilanciare il M5s. Per la stesura definitiva bisognerà attendere ancora 48 ore. I vertici sono impegnati sulle limature, ma la sostanza c'è. L’Assemblea costituente.