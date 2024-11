Latuafonte.com - GF e Temptation Island 2024, chi è Stefano (tentatore): età, cognome, lavoro, Instagram

Leggi l'articolo completo su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 12 Novembre1:44 pm by RedazioneAGGIORNAMENTO:Tediosi è un concorrente del Grande Fratello 18. Federica e Alfonso doposi sono lasciati. Lei ha poi iniziato, fuori dal reality show, una frequentazione con l’ex. Una volta entrata nella Casa più spiata d’Italia come concorrente, Federica è stata raggiunta dall’ex fidanzato Alfonso. Nella dodicesima puntata del GF, in onda il 12 novembre, entra in gioco anche.Ildiin onda a settembre ha attirato l’attenzione di molti telespettatori. Sui social network, durante la messa in onda della prima puntata, ecco che una parte del pubblico ha subito commentato la bellezza del single, che sta conoscendo Federica Petagna. Quest’ultimo si è fatto notare durante la presentazione dei 13 tentatori di questa nuova edizione, che si sono posizionati di fronte alle fidanzate.