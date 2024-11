Ilgiorno.it - Festa di benvenuto al nuovo parroco don Federico Papini

L’ingresso ufficiale di doncomedella comunità pastorale di Magenta è stato un momento importante per la città intera. Don, insieme al vescovo ausiliare e vicario episcopale monsignor Luca Raimondi, ha avviato le celebrazioni nel santuario dell’Assunta per la preghiera di affidamento alla Madonna. È partita poi la processione accompagnata dalle bande cittadine con sosta davanti al palazzo municipale, dove ad accoglierlo c’erano il sindaco Luca del Gobbo e il sindaco di Fagnano Olona, comune di provenienza di don. "Diamo ila don– ha detto il sindaco –. Buon cammino, un cammino che vogliamo fare insieme per costruire una Magenta che, sempre di più, sia una città aperta e accogliente per ogni uomo che voglia avere la possibilità di svilupparsi".