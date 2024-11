Ilgiorno.it - Fabbrica della Scala: vince la ditta esclusa. Stop ai cantieri e appalto da rifare

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

La costruzioneMagnificasi sta trasformando in una corsa a ostacoli. Con un effetto inevitabile: l’allungamento dei tempi per la realizzazioneCittache dovrebbe riunire in un’unica sede a Rubattino laboratori e depositi del tempiolirica. Ieri il Tribunale amministrativoLombardia ha accolto il ricorso presentato da Cadel società consortile (che ha rappresentato in gara la Ics Appalti di Frosinone), disponendo che la proposta inizialmente valutata come migliore e poisia rivalutata dal Comune sulla base di quanto disposto dai giudici; allo stesso tempo, è stata annullata l’aggiudicazione del maxia Gedi Group spa, colosso dell’edilizia con sede ad Altamura che sta tirando su la Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic). Prima di trattare il meritosentenza, bisogna fare un passo indietro al 6 giugno scorso, quando la commissione stila la graduatoria delle quindici imprese partecipanti, sommando i punteggi delle offerte tecniche ed economiche: al primo posto si classifica Cadel con 79,77 punti, seguita da Gedi Group con 75,91 e da Paco Pacifico Costruzioni spa con 74,22.